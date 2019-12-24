Туроператоры опровергли угрозу срыва полетов в новогодние праздники

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Разговоры о возможном срыве новогодних полетных программ в связи с предложением МИД РФ разорвать договор с Бермудами преждевременны, туристические программы согласованы Росавиацией и обеспечены резервными воздушными судами, заявили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР) во вторник.

Ранее в декабре СМИ сообщали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратился в Минтранс и Росавиацию с предложением расторгнуть межправительственный договор РФ с Бермудами о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, который действует с 1999 года. Предполагается, что расторжение договора с Бермудами позволит перевести все самолеты отечественных перевозчиков в российский реестр.

По данным Росавиации, сейчас 725 самолетов российских авиакомпаний зарегистрированы на Бермудских островах, по 35 - в Ирландии и России, еще два - на острове Аруба.

Как сообщает Ассоциация эксплуатации воздушного транспорта (АЭВТ), Минтранс с октября 2019 года отказывается вносить новые иностранные самолеты, поступающие авиакомпаниям, в межправительственное соглашение с Бермудскими островами. По информации газеты "Коммерсантъ", речь идет о 27 или 30 бортах таких авиакомпаний, как "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red Wings и Sirius Aero.

В АЭВТ в понедельник, 23 декабря, высказали мнение, что невозможность использовать самолеты может привести к срыву новогодних программ, так как предполагалось, что рейсы будут выполняться, в том числе, на этих бортах.

Как считают эксперты АТОР, нехватка этих лайнеров будет заметна рынку, который увеличил объем на 10-15%, но не на Новый год, а позже. "Запланированные новогодние чартерные программы будут выполнены в полном объеме. Все авиакомпании демонстрируют высокие показатели пунктуальности, программы обеспечены резервными бортами", - сказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Что касается регулярной перевозки, то, как отмечают в ассоциации, крупнейшим авиакомпаниям "Аэрофлот" и S7 Airlines уже удалось решить проблему с "застрявшими" самолетами.

Бермуды являются популярным в мире "авиационным офшором". Всего там зарегистрировано 725 самолетов. В реестрах Бермуд и Ирландии зарегистрированы 95% всех самолетов российских перевозчиков.