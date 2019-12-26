Сотрудницу "Новой газеты" Юлию Полухину отпустили после допроса

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Специального корреспондента "Новой газеты" Юлию Полухину отпустили после допроса, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

"Юля сообщила, что ее отпустили с допроса и она уже едет домой. Адвокатов к ней так и не пустили", - сказала Прусенкова.

При этом, по ее данным, допрос проходил на Петровке, 38.

Ранее в четверг "Новая газета" сообщила об обыске в квартире у своего специального корреспондента, после которого ее увезли на допрос в неизвестном направлении. В заявлении на сайте издания говорилось, что утром домой к Полухиной пришли с обыском сотрудники СК Краснодарского края при поддержке СОБРа. В газете сообщили, что "это связано с материалами, которые были опубликованы в "Новой газете" и касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды".

Позднее в пресс-службе Следственного комитета (СК) объяснили, что обыск проводился, чтобы изъять документы о членах преступного сообщества "Е.Н.О.Т" ("Единые народные общинные товарищества").

"В ходе следствия поступили материалы оперативно-розыскной деятельности, содержащие сведения о том, что по месту проживания специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой (Полухиной) могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность вышеуказанных лиц", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В пресс-службе напомнили, что органами СК по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело по обвинению руководителей и членов организации РОО "Е.Н.О.Т." в бандитизме, организации преступного сообщества, разбоях и кражах (часть 3 статьи 209, часть 3 статьи 210, часть 4 статьи 162, статья 158 УК РФ).

Ранее в четверг газета "Коммерсантъ" сообщила, что "защита фигурантов уголовных дел, связанных с региональной общественной организацией "Единые народные общинные товарищества" (известна как частная военная компания (ЧВК) "Е.Н.О.Т. корп."), обратилась к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с ходатайством о передаче расследования из Краснодара в Москву".