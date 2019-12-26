Спецкорр "Новой газеты", у которой провели обыск, стала свидетелем по делу "Е.Н.О.Т"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Специальный корреспондент "Новой газеты" Юлия Полухина стала свидетелем по уголовному делу в отношении участников российской общественной организации "Е.Н.О.Т.", обвиняемых в создании преступного сообщества и бандитизме, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

"Юля сообщила своему адвокату Петру Заикину, которому так и не удалось присутствовать на допросе, что стала свидетелем по уголовному делу в отношении членов ЧВК "Е.Н.О.Т". Пока это все, что известно", - сказала Прусенкова в четверг.

Она добавила, что у спецкорра следователи изъяли все гаджеты, в том числе личный телефон. По словам Прусенковой, редакция рассматривает возможность обжаловать действия сотрудников правоохранительных органов в отношении Полухиной.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением от правоохранительных органов о процессуальном статусе журналистки.

Как сообщалось, Полухина была отпущена после допроса, который проходил на Петровке, 38 и на который так и не были допущены ее адвокаты. До этого "Новая газета" писала об обыске в квартире у своего специального корреспондента, после которого ее увезли на допрос в неизвестном направлении. "Сегодня до 8 утра в дом специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой (Полухиной) пришли с обыском сотрудники СК Краснодарского края при поддержке СОБРа. Это связано с материалами, которые были опубликованы в "Новой газете" и касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды", - говорилось в заявлении на сайте издания.

Позднее в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР) пояснили, что обыск проводился с целью изъятия документов и иных доказательств, подтверждающих противоправную деятельность членов "Е.Н.О.Т".

В пресс-службе напомнили, что СКР по Краснодарскому краю расследуе уголовное дело по обвинению руководителей и членов организации РОО "Е.Н.О.Т." в бандитизме, организации преступного сообщества, разбоях и кражах (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 210, ч. 4 ч. 4 ст. 162, ст. 158 УК РФ).

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что "защита фигурантов уголовных дел, связанных с региональной общественной организацией "Единые народные общинные товарищества" (известна как частная военная компания (ЧВК) "Е.Н.О.Т. корп."), обратилась к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с ходатайством о передаче расследования из Краснодара в Москву".