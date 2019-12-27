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В Липецкой области задержали водителя первернувшегося автобуса

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Липецкой области задержан водитель рейсового автобуса, который в четверг вечером попал в аварию и перевернулся, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Задержанному 60 лет.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности гибель людей.

26 декабря около 18:00 автобус, ехавший из Москвы в Тбилиси, опрокинулся на 356 км трассы М4 "Дон" близ села Яркино в Становлянском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

В автобусе было 17 человек. Два пассажира погибли, остальные получили травмы.

Липецкая область Яркино Тбилиси Москва МВД

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