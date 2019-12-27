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Российский рынок акций открылся умеренным ростом

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись ростом большинства blue chips вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, котировки "Татнефти" упали из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01индекс МосБиржи вырос на 0,1%, до 3035,72 пункта, индекс РТС вырос на 0,2%, до 1537,31 пункта; цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 0,6%.

Доллар подешевел на 6 копеек, до 62,16 рубля.

Подорожали рублевые акции "Интер РАО" (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,6%), "РусАла" (+0,6%), "Роснефти" (+0,4%), "Распадской" (+0,4%), "Мосбиржи" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%).

Просели котировки "Татнефти": обыкновенные акции подешевели до 765,4 рубля (-3%), "префы" - до 727,8 рубля (-3,3%). Дивиденды "Татнефти" за третий квартал составляют 24,36 рубля на каждый вид акций.

В США в четверг индексы выросли на 0,4-0,8% и обновили исторические максимумы, при этом Nasdaq впервые в истории преодолел отметку 9000 пунктов на фоне сообщений о рекордных розничных продажах в США в праздничный период. Объем торгов, однако, оставался невысоким, учитывая, что некоторые биржи, в том числе в Европе, Гонконге и Австралии, были закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Основное внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на торговых переговорах США и Китая.

Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн в ходе брифинга, Китай находится в тесном контакте с США по поводу подписания "первой фазы" торговой сделки. По его словам, в настоящее время обе стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе сказал, что торговое соглашение с Китаем готово, стороны работают над переводом и оформлением документов. Трамп ожидает, что промежуточное торговое соглашение между США и Китаем будет подписано до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Bloomberg.

Согласно отчету Mastercard Spending Pulse, розничные продажи в США выросли на 3,4% в период с 1 ноября по 24 декабря в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом онлайн-продажи за этот период увеличились на 18,8%, составив 14,6% от общего объема розничных продаж.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite ушел в "минус" на 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Нефть утром в пятницу продолжает дорожать. К 10:01 мартовские фьючерсы на Brent дорожали на 0,1%, до $66,84 за баррель, февральские фьючерсы на WTI дорожали на 0,2%, до $61,81 за баррель.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Падение запасов, если оно подтвердится данными министерства энергетики США, станет максимальным с августа.

Минэнерго обнародует еженедельный доклад о запасах в пятницу. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем оценивают снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе в 1,5 млн баррелей.

С начала текущего года WTI подорожала на 36%, причем в декабре рост цен составил порядка 12% благодаря прорыву в торговых переговорах США и Китая, а также заключению странами ОПЕК+ соглашения о дополнительном ограничении добычи.

Татнефть Мосбиржа США Brent WTI

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