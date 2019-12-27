Поиск

Рубль укрепился к доллару на утренних торгах в Москве

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Курс доллара к рублю немного снижается, евро, напротив, укрепляется утром в пятницу на "Московской бирже".

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,13-62,21 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов доллар подешевел на пять копеек, до 62,17 рубля. Евро подорожал на 7,5 копейки до 69,13 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала всего на 0,63 копейки к уровню закрытия четверга, до 65,3 рубля.

Доллар при этом оказался на 39,74 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 62,97 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к евро и доллару на старте торгов следом за динамикой валют на Forex, где американская валюта возобновила снижение на оптимизме трейдеров относительно торгового соглашения между США и Китаем.

Ранее на этой неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В четверг китайская сторона подтвердила, что находится в тесном контакте со Штатами по вопросу подписания соглашения. Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Нефть продолжает дорожать в пятницу благодаря сигналам снижения запасов в США, а также оптимизму в отношении перспектив мировой экономики.

К 10:01 мартовские фьючерсы на нефть Brent дорожали в Лондоне на 0,1% - до $66,83 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке на 0,24%, до $61,83 за баррель.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Падение запасов, если оно подтвердится данными министерства энергетики США, станет максимальным с августа.

Минэнерго обнародует еженедельный доклад о запасах в пятницу. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем оценивают снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе в 1,5 млн баррелей.

С начала текущего года WTI подорожала на 36%, причем в декабре рост цен составил порядка 12% благодаря прорыву в торговых переговорах США и Китая, а также заключению странами ОПЕК+ соглашения о дополнительном ограничении добычи.

Московская биржа США WTI Brent

Новости по теме

Новости

Путину до 20 января доложат о причинах срыва работ по военным спутникам

Дело Baring Vostok

Фигурант "дела Baring Vostok" передумал признавать вину

Что случилось этой ночью: пятница, 27 декабря

Запущенные с космодрома Плесецк спутники выведены на орбиту

Ракета "Рокот" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Продолжительность жизни в России будет ниже запланированной

Продолжительность жизни в России будет ниже запланированной

Покушение на главу района Воронежской области расследует центральный аппарат СКР

Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Задержаны подозреваемые в нападении на полицейских под Самарой

Что произошло за день: четверг, 26 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');