Рубль укрепился к доллару на утренних торгах в Москве

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Курс доллара к рублю немного снижается, евро, напротив, укрепляется утром в пятницу на "Московской бирже".

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,13-62,21 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов доллар подешевел на пять копеек, до 62,17 рубля. Евро подорожал на 7,5 копейки до 69,13 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала всего на 0,63 копейки к уровню закрытия четверга, до 65,3 рубля.

Доллар при этом оказался на 39,74 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 62,97 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к евро и доллару на старте торгов следом за динамикой валют на Forex, где американская валюта возобновила снижение на оптимизме трейдеров относительно торгового соглашения между США и Китаем.

Ранее на этой неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В четверг китайская сторона подтвердила, что находится в тесном контакте со Штатами по вопросу подписания соглашения. Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Нефть продолжает дорожать в пятницу благодаря сигналам снижения запасов в США, а также оптимизму в отношении перспектив мировой экономики.

К 10:01 мартовские фьючерсы на нефть Brent дорожали в Лондоне на 0,1% - до $66,83 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке на 0,24%, до $61,83 за баррель.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Падение запасов, если оно подтвердится данными министерства энергетики США, станет максимальным с августа.

Минэнерго обнародует еженедельный доклад о запасах в пятницу. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем оценивают снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе в 1,5 млн баррелей.

С начала текущего года WTI подорожала на 36%, причем в декабре рост цен составил порядка 12% благодаря прорыву в торговых переговорах США и Китая, а также заключению странами ОПЕК+ соглашения о дополнительном ограничении добычи.