Троллейбусный завод "Тролза" избежал начала процедуры банкротства

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Саратовской области прекратил производство по заявлению банка "Россия" о признании банкротом троллейбусного завода ЗАО "Тролза", следует из данных в картотеке арбитражных дел.

Это решение суд принял на заседании, на котором рассматривал обоснованность требования заявителя. Резолютивная часть решения пока не опубликована.

Торговый партнер "Тролзы" - ООО "Тролза-Маркет" в мае 2017 года привлек двухлетнюю кредитную линию банка "Россия" с лимитом 1,73 млрд рублей, поручителем и залогодателем по которому выступает "Тролза". Просроченная задолженность по этому кредиту в размере 189,6 млн рублей стала основанием для начала банком процедур банкротства в отношении "Тролза-Маркета" и "Тролзы". В начале декабря 2019 года банк добился введения наблюдения в "Тролза-Маркете".

До этого, в конце ноября, банк выиграл суд по своему иску о взыскании данного долга солидарно с "Тролза-Маркета", "Тролзы" и еще ряда поручителей. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил требование кредитной организации об обращении взыскания на залоговое имущество с этих ответчиков и вынес решение о его продаже на торгах, в том числе о продаже производственных площадей саратовского завода.

"Тролза" простаивала с середины марта. После задержания гендиректора завода Ивана Котвицкого, которого заподозрили в коррупции, у предприятия перестало хватать денег на работу. По данным "СПАРК-Интерфакс", производственное оборудование "Тролзы" находится в залоге у банка "Россия" (всего пять залогов). Банк в конце апреля объявлял, что намерен обанкротить завод

В областном Минпромэнерго говорят, что на промплощадке "Тролзы" начала работать "ПК "Транспортные системы"". Эта компания на вопросы не отвечает. О запуске в середине декабря производства силами "ПК "Транспортные системы"" сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который занимается судьбой предприятия.

Гендиректором "Тролзы" с 17 декабря был назначен гендиректор и совладелец ООО "Саратовский завод металлических конструкций" Николай Биднюк.

Бенефициаром ЗАО "Тролза" и ООО "Тролза-Маркет" является Людмила Прокол, свидетельствуют данные "СПАРК-Интерфакс".

Компания "Транспортные системы" учреждена в 2013 году, занимается разработкой и производством городского электрического транспорта.