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На совещании у Путина представили новую Доктрину продовольственной безопасности РФ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Алексей Гордеев на оперативном совещании президента Владимира Путина с членами Совета безопасности представил новую редакцию Доктрины продовольственной безопасности РФ.

Гордеев отметил, что в связи со вступлением России в ВТО заметно повысилась открытость российского АПК, что потребовало его адаптации к тарифным мерам регулирования и учета внешнеторговых рисков при производстве и поставках основных видов российской сельхозпродукции на зарубежные рынки.

"Новая Доктрина, в первую очередь, предусматривает полную самообеспеченность нашей страны основными видами сельскохозяйственной продукции и повышение экономической доступности качественной пищевой продукции для всего населения нашей страны. Кроме того, в соответствии с новым документом необходимо сформировать государственный резерв сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, будь то непогода или неурожай", - подчеркнул Гордеев, процитированный в сообщении.

В перечень показателей самообеспеченности, в отношении которых установлены пороговые значения, добавляются овощи и бахчевые культуры с пороговым значением 90%, фрукты и ягоды с пороговым значением 60%, а также семена с пороговым значением 75%.

Документ также предполагает повышение урожайности основных сельхозкультур и плодородия земель сельхозназначения.

Владимир Путин Алексей Гордеев

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