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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Путин обязал правительство ежегодно докладывать о ситуации с продбезопасностью

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству готовить ежегодные доклады с анализом, оценкой и прогнозом продовольственной безопасности России, следует из указа об утверждении Доктрины продовольственной безопасности. Доктрину он утвердил 21 января.

Указ также обязывает правительство в течение трех месяцев подготовить план мероприятий по реализации положений доктрины.

Доктрина должна обеспечить национальную безопасность России и повысить качество жизни россиян. В ней, в частности, содержится запрет на ввоз, оборот и разведение генно-модифицированных организмов.

Основная новелла доктрины - изменение методики расчета показателей продовольственной независимости: вместо показателя удельного веса отечественного производства продукции в общем объеме потребляемых пищевых ресурсов предусмотрен международный показатель - показатель самообеспеченности. Новый показатель можно эффективно использовать для оценки как внутреннего состояния продовольственного рынка в разрезе регионов России, так и экспортного потенциала страны в целом.

Для оценки обеспечения продовольственной безопасности в качестве основных индикаторов используется достижение пороговых значений продовольственной независимости, экономической и физической доступности продовольствия и соответствия пищевой продукции требованиям законодательства ЕАЭС о техническом регулировании, отмечается в документе.

Продовольственная независимость определяется как уровень самообеспечения, рассчитываемый как отношение объема отечественного производства сельхозпродукции, сырья и продовольствия к объему их внутреннего потребления. Этот показатель имеет пороговые значения по зерну - не менее 95%, сахару - не менее 90%, растительному маслу - не менее 90%, мясу и мясопродуктам (в пересчете на мясо) - не менее 85%, молоку и молокопродуктам (в пересчете на молоко) - не менее 90%, рыбы и рыбопродуктам (в живом весе - весе сырца) - не менее 85%, картофеля - не менее 95%, овощей и бахчевых - не менее 90%, фруктов и ягод - не менее 60%, семян основных сельхозкультур отечественной селекции - не менее 75%, пищевой соли - не менее 85%.

Показатели самообеспеченности по овощам и бахчевым, фруктам и ягодам, а также по семенам включены в доктрину впервые.

Прежняя доктрина продбезопасности действовала с 2010 года, сейчас она утратила силу. Новый документ подготовило правительство с учетом рекомендаций Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в частности, по измерению показателя самообеспеченности продовольствием.

Владимир Путин правительство ФАО

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