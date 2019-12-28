Осудили четырех фигурантов дела о хищениях при строительстве метро в Петербурге

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге осуждены фигуранты дела о хищениях при строительстве станций метро "Беговая" и "Новокрестовская", сообщает объединенная пресс-служба городских судов в пятницу.

Куйбышевский районный суд северной столицы признал экс-помощника заместителя директора ОАО "Метрострой" Николая Казнина, бывшего гендиректора компании "Петрострой" Дмитрия Ильченко, бывшего заместителя председателя КРТИ Александра Комиссарова и экс-заместителя главы Дирекции транспортного строительства (ДТС) Дмитрия Митянина виновными в совершении преступлений, квалифицируемых статьями "Злоупотребление должностными полномочиями", "Превышение должностных полномочий", "Самоуправство" и "Мошенничество".

Дело в отношении фигурантов связано с нарушениями при вывозе грунтов со стройплощадок станций метро "Новокрестовская" и "Беговая". Суд установил, что утилизация грунтов происходила на полигонах, которые располагались к месту вывоза гораздо ближе, чем это предполагал технический регламент. Однако оплачивалось это так, будто работы выполнялись по всем предписаниям.

Как сообщается, Казнин и Ильченко вину не признали, Комиссаров и Митянин раскаялись. В прениях Комиссаров сообщал суду, что "ему крайне неприятно участие "во всей этой истории", которое произошло не "по его воле". Митянин же пояснял, что все его действия "были направлены на результат".

Согласно решению суда, в зависимости от роли каждого и степени участия Ильченко, Казнин, Комиссаров и Митянин приговорены к условному лишению свободы сроком на 4,5 года, 2,5 года, 1,5 года и 1 год 8 месяцев. При этом Казнин и Комиссаров освобождены по амнистии.

Станции метро "Беговая" и "Новокрестовская" были открыты 26 мая 2018 года к Чемпионату мира по футболу.