СКР возбудил дело о минометном обстреле Горловки украинскими военными 25 декабря

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении представителей Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следствием установлено, что 25 декабря военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований, находясь на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, обстреляли из минометов район кладбища в поселке Шахты 6/7 города Горловки. В результате мирный житель 1960 года рождения получил ранения.

СКР подчеркивает, что Россия продолжает фиксировать нарушения Украиной протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандума к нему, а также положения конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительного протокола II к ней

Дело возбуждено по статье о жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ (ч. 1 ст. 356 УК РФ).