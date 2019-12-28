Восемь лидеров протестов в Ингушетии стали фигурантами новых уголовных дел

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили новые уголовные дела в отношении организаторов протестов против соглашения о границе с Чечней и изменения регионального закона "О референдуме", сообщил в субботу адвокат Магомед Беков.

"Против Ахмеда Барахоева, Мусы Мальсагова и Малсага Ужахова возбуждено уголовное дело по статье 282.1 ч.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества"). В отношении Бараха Чемурзиева, Зарифы Саутиевой, Ахмеда Погорова, Багаудина Хаутиева, Исмаила Нальгиева заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.282.1 ч.2 УК РФ, то есть за участие в экстремистском сообществе", - сообщил Беков агентству "Интерфакс". По первой части статьи 282.1 предусмотрено наказание от шести до десяти лет лишения свободы, по второй - от двух до шести лет лишения свободы.

По словам Бекова, из постановления о возбуждении дела следует, что арестованные Барахоев, Мальсагов и Ужахов организовали преступное устойчивое экстремистское сообщество, в состав которого вошли соучастники Чемурзиев, Саутиева, находящийся в розыске экс-глава МВД республики Погоров, молодежные активисты Багаудин Хаутиев и Исмаил Нальгиев и другие неустановленные лица.

По данным адвоката, в субботу допрошен юрист Хаутиев, который пояснил на допросе, что не является участником экстремистского сообщества и не понимает сути указанных доводов в постановлении о возбуждении уголовного дела.

У 66-летнего Барахоева уже четыре состава преступления, в том числе по ч.3 ст.33 ч.2 ст.318 УК РФ "Организация применения насилия в отношении представителя власти опасного для здоровья", ст.239 ч. 3 УК РФ "Участие в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан".

Все активисты находятся под стражей по делу о об избиении полицейских во время протестов 27 марта 2019 года в Магасе, кроме объявленного в розыск Погорова.

По данным правозащитников, после митинга в Магасе 26-27 марта против изменения закона республики "О референдуме" порядка 30 человек привлечено к уголовной ответственности, большинство из них находится под арестом. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в применении опасного и не опасного насилия в отношении представителей власти (ч.ч.1, 2 ст.318), предполагаемым организаторам - в организации насилия (ч.3 ст.33 - ч.2 ст.318). Кроме того, по информации адвокатов, двум фигурантам вменяются призывы к массовым беспорядкам (ч.3 ст.212 УК РФ).

Бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября 2018 года подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

На фоне ратификации соглашения парламентом Ингушетии 4 октября и подписания его главой республики в Магасе начались акции протеста, которые возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с полицией.