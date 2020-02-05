В Ингушетии бывшего пресс-секретаря арестовали по обвинению в экстремизме

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Бывшего главу пресс-службы Министерства по делам национальностей Ингушетии Исропила Нальгиева арестовали на два месяца по обвинению в участии в экстремистской организации. Об этом сообщил его адвокат Хусейн Гулиев.

По его словам, Нальгиева задержали 4 февраля в Ингушетии, увезли в изолятор в Нальчике. У него дома при обысках изъяли ноутбук и обильный телефон.

Нальгиев - активист и известный в республике блогер. Весной 2019 года он был оштрафован на 10 000 рублей за участие в акциях против изменения регионального закона "О референдуме".

Кроме Нальгиева, 4 февраля в Ингушетии задержали еще четырех человек по подозрению к применении насилия к представителю власти на акции 27 марта 2019 года в Магасе. "По подозрению в участии в избиении сотрудников Росгвардии 27 марта 2019 (ст. 318 УК РФ) задержаны: Беков, Барханоев, Батыгов и Маматов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Маматов частично признал свою вину.

Магомед Беков в декабре говорил журналистам, что в отношении восьми лидеров протестов против соглашения о границе с Чечней возбуждены новые уголовные дела, им предъявили обвинение в организации и участии экстремистского сообщества (ст. 282.1 ч.1 УК и ст.282.1 ч.2 УК).

Несколько дней назад прокуратура Ингушетии направила в Верховный суд республики иск о ликвидации появившегося по время протестов ингушского комитета национального единства, куда входили обвиняемые Муса Мальсагов, Барах Чемурзиев, Ахмед Барахоев, Багаудин Хаутиев, Исмаил Нальгиев, Зарифа Саутиева и Малсаг Ужахов, а также находящийся в розыске бывший руководитель республиканского МВД Ахмед Погоров.

По данным правозащитников, после митинга, который прошел в Магасе 26-27 марта против изменения закона о референдуме, к уголовное ответственности привлекли около 30 человек. Большинство из них остаются под арестом по обвинению в применении насилия к силовикам или в организации применения такого насилия. По сведениям адвокатов, двум фигурантам вменяются призывы к массовым беспорядкам (ч.3 ст.212 УК).

Недавно на пресс-конференции глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил надежду, что находящиеся под стражей будут освобождены и вернуться домой к своим семьям. Тогда же он добавил, что уголовное дело об избиении силовиков рассматривается не в Ингушетии, а на уровне прокуратуры и главного управления СКР по СКФО.