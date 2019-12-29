Четверо погибли в результате аварии в Вологодской области

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - На трассе Москва-Архангельск в ночь на воскресенье произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

"По предварительным данным, мужчина, управляя автомобилем, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с другим автомобилем", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что водитель автомобиля, который допустил выезд на встречную полосу, и его пассажир направлены в медицинское учреждение на обследование. Четыре пассажира второго автомобиля погибли, среди них было две женщины и двое мужчин.