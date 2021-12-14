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Семь человек пострадали в ДТП с участием двух автомобилей на трассе в Вологодской области

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В результате аварии с участием двух автомобилей в Вологодской области пострадали семь человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сегодня в Вашкинском районе Вологодской области около 18:22 на 201 километре автодороги Вологда-Медвежьегорск вблизи деревни Еськино произошло ДТП. В результате ДТП пострадало 7 человек, четверо из которых нуждаются в госпитализации и транспортировке в Вологодскую областную больницу", - сказали журналистам в пресс-службе.

По предварительным данным МВД, мужчина 1984 года рождения допустил выезд на полосу встречного движения и управляемый им автомобиль столкнулся с другим автомобилем.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Вологодская область МВД

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