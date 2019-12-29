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Эксперт заявил, что обмен пленными в Донбассе не означает установления мира "на земле"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - "Большой обмен" пленными в Донбассе вряд ли сподвигнет стороны к прекращению конфликта, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Обмен задержанными - важная гуманитарная акция. Однако считать, что она будет способствовать улучшению ситуации на земле и прекращению конфликта было бы большой ошибкой. Что же касается выполнения Минских соглашений де-юре и де-факто, то Киев свою позицию пока не поменял - украинская сторона не хочет мирного урегулирования. Это стоит учитывать при прогнозе на 2020 год", - сказал эксперт "Интерфаксу"

По мнению Чеснакова, сейчас у Киева есть возможность сменить практикующийся им "язык вражды" на "язык мира".

"Если (президент Украины Владимир-ИФ) Зеленский и компания не сделают этого - они еще раз убедительно продемонстрируют собственную недоговороспособность. Но это, скорее, вопрос установления и поддержки доверия", - сказал эксперт.

Чеснаков считает, что, "пока Киев наглядно не покажет - каким образом намеревается по согласованию с республиками выполнять политические пункты Минских соглашений, ситуация не изменится".

В ходе "большого обмена" ДНР передала Киеву 51 человека и получила 61, а в Луганске заявили, что отправили через линию соприкосновения в Донбассе 25 человек, а забрали 63. В Киеве подтвердили, что на Украину вернулись 76 человек.

Украина Алексей Чеснаков

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