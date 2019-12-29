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Меркель и Макрон поддержали обмен пленными в Донбассе

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают положительным шагом состоявшийся в воскресенье обмен пленными в Донбассе, говорится в заявлении представителя германского правительства Мартины Фиц.

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствуют состоявшееся сегодня освобождение заключенных и их обмен на востоке Украины", – говорится в ее заявлении, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

По словам Фиц, этот шаг был оговорен лидерами стран "нормандского формата", в который входит Украина, Россия, Германия и Франция, на саммите 9 декабря.

По словам представительницы германского правительства, в свете Нового года и православного Рождества обмен пленными – это "долгожданный гуманитарный жест", который должен "помочь восстановить доверие между обеими сторонами" конфликта.

Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся в воскресенье, 29 декабря.

Германия Франция Украина ДНР ЛНР Эммануэль Макрон Ангела Меркель

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