Володин предложил госдепу США проверять знания истории стран у послов

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает недопустимой позицию посла США в Польше, заявившую, что Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну.

"Посол США в Польше своим заявлением оскорбляет не только граждан России и бывших республик СССР, но и Соединённых Штатов Америки", - цитирует слова Володина в понедельник пресс-служба Госдумы.

По словам спикера Думы, "незнание истории или умышленное ее искажение недопустимо когда официальные представители страны, входящей в антигитлеровскую коалицию, в преддверии 75-летия Победы делают такие заявления".

"Было бы правильно, чтобы Госдепартамент США прежде чем направлять посла в страну, интересовался его знаниями истории государства, где ему предстоит работать", - сказал Володин.

Председатель Госдумы отметил, что "когда мир стоял на грани пропасти - никому из руководства США даже в голову не могло прийти поставить рядом Гитлера и Сталина. Советский Союз понёс невосполнимую утрату, более 27 млн погибло в той войне, США и Британия потеряли 850 тысяч солдат и офицеров".

"Несмотря на идеологические различия государств наши деды плечом к плечу, вместе, освобождали мир от фашизма. Необходимо об этом помнить и чтить их память", - сказал политик.

Кроме того, "никто не считал Сталина тираном, когда с ним в Ялте за один стол сели Черчиль и Рузвельт и обсуждали послевоенное устройство мира", - добавил Володин.

"История расставила все по своим местам. Сегодня ее пытаются цинично переписать и извратить все то, что происходило 80 лет назад. Это недопустимо и оскорбительно для нас, чьи деды остались лежать в земле европейских стран, отдав свою жизнь за будущее Европы и всего мира", - сказал председатель Госдумы.

Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер опубликовала в твиттере комментарий, что "это Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну", по ее мнению, "Польша была жертвой этого ужасного конфликта".