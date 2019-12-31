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Студент из Буденновска получил пять лет колонии за нападения на девушек с кислотой

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Буденновский городской суд Ставропольского края приговорил к пяти годам колонии общего режима студента медицинского колледжа, облившего кислотой трех девушек в июне 2017 года, сообщает пресс-служба суда.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

20 июня 2017 года в Буденновске проезжавший мимо девочки-подростка велосипедист плеснул ей в лицо кислоту. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Через три дня история повторилась, облиты были две девочки - 15 и 16 лет, их также госпитализировали.

Личность злоумышленника установили в сентябре 2018 года. Им оказался студент медицинского колледжа, житель Буденновска.

В ходе допроса молодой человек заявил, что облил кислотой девушек для "вымещения накопившихся злобы и агрессии".

Ставропольский край Буденновск

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