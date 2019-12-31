Медведев назвал необходимым компромиссом газовый договор между Россией и Украиной

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Подписание газового договора между РФ и Украиной стало необходимым компромиссом, считает премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться", - написал он на своей странице "В Контакте".

Медведев напомнил, что на протяжении значительного времени правительство России и ПАО "Газпром" работали над урегулированием проблемы с Украиной и в двустороннем, и в трехстороннем формате с участием Европейской комиссии.

"Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны", - заметил он.

Как сообщалось, "Газпром", а также НАК "Нафтогаз Украины", ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" и Минюст Украины подписали пакет документов, которые позволяют продолжить транзит газа через территорию Украины после 31 декабря 2019 года.