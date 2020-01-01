Украина начала поставки российского газа в Европу по новому соглашению о транзите

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ, которое с 1 января 2020 года стало новым оператором украинской газотранспортной системы вместо "Укртрансгаза", заявило, что продолжило транзит российского газа в Европу. Это стало возможно благодаря новому соглашению между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".

Компания отчиталась, что поставила в Евросоюз первые кубометры газа по новому контракту и в соответствии с европейскими правилами, ГТС работает в штатном режиме.

"Первая ночь "Оператор ГТС Украины" прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора", - написал в фейсбуке гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Договоренность о продолжении транзита была достигнута в результате пятидневных переговоров в Вене 31 декабря. В этот день истек срок предыдущего договора о транзите, заключенного на десять лет. Новые соглашения подписали представители "Газпрома", "Нафтогаза Украины", ОГТСУ и Минюста Украины.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер тогда заявил о достижении окончательных договоренностей и подписании большой пакетной сделки, восстановившей баланс интересов сторон.