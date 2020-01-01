Поиск

Украина начала поставки российского газа в Европу по новому соглашению о транзите

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ, которое с 1 января 2020 года стало новым оператором украинской газотранспортной системы вместо "Укртрансгаза", заявило, что продолжило транзит российского газа в Европу. Это стало возможно благодаря новому соглашению между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".

Компания отчиталась, что поставила в Евросоюз первые кубометры газа по новому контракту и в соответствии с европейскими правилами, ГТС работает в штатном режиме.

"Первая ночь "Оператор ГТС Украины" прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора", - написал в фейсбуке гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Договоренность о продолжении транзита была достигнута в результате пятидневных переговоров в Вене 31 декабря. В этот день истек срок предыдущего договора о транзите, заключенного на десять лет. Новые соглашения подписали представители "Газпрома", "Нафтогаза Украины", ОГТСУ и Минюста Украины.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер тогда заявил о достижении окончательных договоренностей и подписании большой пакетной сделки, восстановившей баланс интересов сторон.

ОГТСУ Украина Газпром Нафтогаз

Новости по теме

Новости

В Магасе после нападения на пост ДПС обыскали культурный центр

В Магасе после нападения на пост ДПС обыскали культурный центр

Москва и Минск договорились о цене на газ - но лишь на два зимних месяца

Убитый в Магасе боевик оказался родственником напавшего на пост ДПС в 2017 году

Убитый в Магасе боевик оказался родственником напавшего на пост ДПС в 2017 году

Что произошло за день: вторник, 31 декабря

При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских

В Магасе неизвестные напали на пост ДПС

В Магасе неизвестные напали на пост ДПС

Путин в новогоднем обращении выразил уверенность в успешном развитии России

Путин в новогоднем обращении выразил уверенность в успешном развитии России

Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

Дело Baring Vostok

Следствие попросило продлить домашний арест Калви и Дельпаля до 13 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');