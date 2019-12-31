Путин и Зеленский стали главными медиаперсонами 2019 года

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в 2019 году вновь стал абсолютным лидером самых упоминаемых в прессе персон, на первом месте среди иностранных политиков - президент Украины Владимир Зеленский. Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

Путин получил 3 млн 179 тыс. 777 ссылок в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.

Пятерка российских лидеров ежегодного рейтинга остается стабильной с 2017 года: на втором месте по-прежнему премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (717 тыс. 965 упоминаний), на третьем - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (349 тыс. 478 упоминаний). Глава МИД РФ Сергей Лавров остался на четвертом месте (262 тыс. 449 упоминаний), мэр Москвы Сергей Собянин - на пятом (229 тыс. 180 ссылок).

Региональные выборы 2019 года не могли не отразиться на топ-10 годового рейтинга: шестую позицию занял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, у него 206 тыс. 107 ссылок.

В "десятку" самых упоминаемых российских политиков также вошли спикер Госдумы Вячеслав Володин (седьмое место, 163 тыс. 399 ссылок), оппозиционер Алексей Навальный (восьмая позиция, 154 тыс. 236 ссылок), министр обороны РФ Сергей Шойгу (девятая строчка и 143 тыс. 707 упоминаний).

Замыкает российский топ-10 губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (131 тыс. 592 ссылки).

В иностранной части рейтинга на первое место вышел Зеленский, чье имя с начала года упоминалось в прессе 1 млн 335 тыс. 643 раз. Американский лидер Дональд Трамп "потеснился" с первого на второе место (1 млн 319 тыс. 539 ссылок).

За ними следуют еще один украинский политик, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (третье место, 764 тыс. 44 упоминания), белорусский лидер Александр Лукашенко (четвертое место и 311 тыс. 488 ссылок), экс-президент Украины Виктор Янукович (пятая строчка, 214 тыс. 541), переместившийся с десятого места в 2018 году.

С седьмой позиции на шестую поднялся президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (209 тыс. 193 ссылки). В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон немного уступил в рейтинге 2019 года, опустившись с пятого места на седьмое (206 тыс. 897 упоминаний).

Среди новичков рейтинга 2019 года - госсекретарь США Майк Помпео (восьмое место, 201 тыс. 99 ссылок) и президент Венесуэлы Николас Мадуро (девятое место, 180 тыс. 379 упоминаний).

Канцлер ФРГ Ангела Меркель с 164 тыс. 734 упоминаниями заняла последнюю строчку топ-10 среди иностранных политиков, переместившись с восьмого места прошлогоднего рейтинга.

Покинули топ-10 в 2019 году британский экс-премьер Тереза Мэй, северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Сирии Башар Асад.

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН (www.scan-interfax.ru) - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В настоящее время в "СКАН" насчитывается более 37 тыс. наименований активных источников. Ежедневно в систему поступает более 600 тыс. сообщений.