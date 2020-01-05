Владимир Зеленский отправился с семьей в Оман

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

Как сообщает офис президента Украины в телеграм-канале, там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне.

Согласно сообщению, в Омане Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций на Украину.