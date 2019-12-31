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Закрытый из-за снегопада аэропорт Перми возобновил работу

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Пермь" (Большое Савино) возобновил обслуживание авиарейсов, прерванное с 11:00 по московскому времени из-за плохой погоды.

"Аэропорт открыли. Скоро приземлится рейс авиакомпании "Россия" из Сочи, который ранее сел в Казани", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.

Собеседник уточнил, что аэропорт закрывался с 13:00 до 16:00 местного времени (с 11:00 до 14:00 по Москве). Как сообщалось, причиной закрытия аэропорта стал сильный снегопад и ветер, а также надвигающийся ледяной дождь.

По данным сервиса Gismeteo, снегопад прогнозируется до утра 1 января. Скорость ветра не превысит 10 м/сек. Температура воздуха, согласно прогнозам, будет на уровне от минус 4 до минус 9 градусов.

Пермь

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