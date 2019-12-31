Аэропорт Перми закрыт из-за непогоды

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Пермь" (Большое Савино) временно приостановил обслуживание авиарейсов из-за плохой погоды, сообщили во вторник агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт закрыт ориентировочно до 16:00 местного времени (14:00 по Москве)", - сказали в пресс-службе. Причиной этого стал сильный снегопад и ветер, а также надвигающийся ледяной дождь.

Рейсы из Москвы, Гоа (Индия) и Нячанга (Вьетнам) отправлены на запасной аэродром "Кольцово" (Екатеринбург). Рейс из Сочи сел в Казани.

Кроме того, два рейса из Перми до Москвы и один до Сочи задерживаются. Для части пассажиров организовано питание. "На данный момент в аэропорту ожидают своего вылета 446 пассажиров. Аэродромная служба аэропорта "Большое Савино" приведена в усиленный режим. Вся спецтехника в настоящее время выполняет работы по расчистке и обработке взлетно-посадочной полосы", - добавили в пресс-службе.

По данным сервиса Gismeteo, снегопад прогнозируется до утра 1 января. Скорость ветра не превысит 10 м/сек. Температура воздуха, согласно прогнозам, будет на уровне от минус 4 до минус 9 градусов.