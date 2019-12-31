Поиск

Турция, Индонезия и Венгрия начали переговоры с Россией об отправке космонавтов

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Турция, Венгрия и Индонезия планируют отправить своих космонавтов при помощи России, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы сейчас начали переговоры с такими странами как Турция, Индонезия, Венгрия. Они хотят запустить своего космонавта, хотят сотрудничать с "Роскосмосом", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Летом уходящего года на международном авиасалоне "МАКС-2019", который посетили президенты России и Турции, Рогозин предложил Реджепу Тайипу Эрдогану отправить в космос астронавта из его страны, приурочив полет к столетию Турецкой республики. После этого начались переговоры специалистов двух стран.

В сентябре глава "Роскосмоса" сообщил, что отправка в космос астронавта из Турции, скорее всего, состоится в 2023 году.

Позднее появилась информация о переговорах "Роскосмоса" с Венгрией и Египтом по вопросу отправки граждан этих стран в космос. Информация об интересе Индонезии к полетам в космос ранее не сообщалась.

Роскосмос Дмитрий Рогозин

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 31 декабря

При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских

В Магасе неизвестные напали на пост ДПС

В Магасе неизвестные напали на пост ДПС

Путин в новогоднем обращении выразил уверенность в успешном развитии России

Путин в новогоднем обращении выразил уверенность в успешном развитии России

Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

Дело Baring Vostok

Следствие попросило продлить домашний арест Калви и Дельпаля до 13 февраля

Путин и Зеленский стали главными медиаперсонами 2019 года

Путин и Зеленский стали главными медиаперсонами 2019 года

Умер главный конструктор бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк

Умер главный конструктор бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк

Летевший из Новосибирска в Москву лайнер экстренно сел из-за проблем с двигателем

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');