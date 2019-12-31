Турция, Индонезия и Венгрия начали переговоры с Россией об отправке космонавтов

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Турция, Венгрия и Индонезия планируют отправить своих космонавтов при помощи России, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы сейчас начали переговоры с такими странами как Турция, Индонезия, Венгрия. Они хотят запустить своего космонавта, хотят сотрудничать с "Роскосмосом", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Летом уходящего года на международном авиасалоне "МАКС-2019", который посетили президенты России и Турции, Рогозин предложил Реджепу Тайипу Эрдогану отправить в космос астронавта из его страны, приурочив полет к столетию Турецкой республики. После этого начались переговоры специалистов двух стран.

В сентябре глава "Роскосмоса" сообщил, что отправка в космос астронавта из Турции, скорее всего, состоится в 2023 году.

Позднее появилась информация о переговорах "Роскосмоса" с Венгрией и Египтом по вопросу отправки граждан этих стран в космос. Информация об интересе Индонезии к полетам в космос ранее не сообщалась.