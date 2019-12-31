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Рогозин объяснил любовь россиян к Илону Маску почитанием всего западного

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что скептически относится к восторгам некоторых россиян по поводу деятельности гендиректора SpaceX Илона Маска и владельца компании Blue Origin Джеффа Безоса.

"Я скептически высказывался не по поводу деятельности Маска или Безоса, а по поводу вот этого ребячьего восторга этих сект "свидетелей илоновых". Тех, которые явно преувеличивают или описывают деятельность Маска в ущерб оценке наших российских компаний", - сказал Рогозин в интервью "России-24" (ВГТРК).

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"Вот это вот вечное почитание всего западного, красивого, в красивой обертке - нам это, конечно, не нравится", - подчеркнул глава госкорпорации.

При этом Рогозин отметил, что непосредственно к деятельности Маска и Безоса относится "с большим уважением".

Он напомнил, что в "Роскосмосе" не устраивают "шоу" из каждого пуска, хотя, возможно, "даже нужно это делать". "Просто, честно говоря, каждый должен заниматься своим делом. Подготовка пусковой кампании и сам пуск - это колоссальное напряжение, поэтому, честно скажу, не до музыки. Но если кто-то будет рядом с отраслью этим заниматься, мы не против", - сказал Рогозин.

Также он заявил, что сомневается в целесообразности создания в России возвращаемых ступеней ракет - несмотря на то, что это "потрясающе красивое зрелище". "Почему американцы пытаются возвращать ракеты - потому что двигатели дорогие. Но двигатели делаем мы, они-то у нас дешевле. (...) Мы не считаем каждую копейку, мы же на открытом рынке", - подчеркнул глава "Роскосмоса".

Роскосмос Илон Маск Дмитрий Рогозин

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