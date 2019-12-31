В Магасе неизвестные напали на пост ДПС

Один сотрудник правоохранительных органов погиб

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Группа неизвестных напала на пост ДПС в столице Ингушетии, двое нападавших убиты, один ранен, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту правоохранителей на въезде в Магас и открыла огонь из автоматического оружия по находившимся на посту. Ранения получили два сотрудника, еще один, к сожалению, скончался", - сказал источник.

По его словам, двое нападавших уничтожены ответным огнем, еще один ранен.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.