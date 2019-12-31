При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.

По его словам, нападение неизвестных произошло около 17:30 на посту ДПС при въезде в Магас. Нападавших удалось нейтрализовать.

На место происшествия выехало руководство МВД по региону.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что нападавших было трое, двое из них были уничтожены ответным огнем и еще один был ранен. По словам собеседника агентства, преступники убили одного сотрудника ДПС и ранили еще двух.