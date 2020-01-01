Пропавшего в канун Нового года двухлетнего мальчика могут могут забрать у матери

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Благовещенске 31 декабря пропал двухлетний мальчик. 1 января Следственный комитет сообщил, что ребенка нашли и он жив. Следователи потребуют отобрать мальчика у матери до выяснения всех обстоятельств.

Ребенка пока поместили в больницу, за ним будут наблюдать врачи.

Следствие считает, что мальчика попал в ситуацию, в которой его жизни или здоровью могла угрожать опасность. Других подробностей в СК не раскрыли.

31 декабря мать ребенка вместе с ним вышла из дома, о вернулась без него и не могла сказать, где он, напоминает "Амурская правда", ссылаясь на данные СК. Отец ребенка заявил в полицию о его пропаже. Мальчика нашли волонтеры в селе Надеждинском Ивановского района, сообщило издание.