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Трехэтажный жилой дом на площади 800 кв. м горит в Астрахани

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Трехэтажный жилой дом горит в Астрахани на площади 800 кв. метров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Астраханской области.

"В 04:43 (03:43 МСК) в Кировском районе г. Астрахани по ул. Советская, д.22 произошло загорание трехэтажного жилого дома. Площадь пожара составляет 800 кв.м.", - говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МЧС.

Проводилась эвакуация, добавили в главке МЧС по региону.

На месте работают 20 единиц техники и 58 человек личного состава.

Астрахань пожар МЧС

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