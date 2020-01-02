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Один человек погиб в результате пожара в Астрахани

Судьба еще одного жильца загоревшегося дома неизвестна

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Один человек погиб, судьба еще одного жильца дома N22 на улице Советская в Астрахани, где ночью произошел крупный пожар, не известна, сообщил в своем инстаграме губернатор региона Игорь Бабушкин в четверг.

Из горящего дома были спасены восемь человек, также написал Бабушкин. "Хочу принести искренние соболезнования родственникам погибшего. Всем пострадавшим от пожара будет оказана помощь", - заверил губернатор.

В администрации города "Интерфаксу" уточнили, что на месте пожара побывал глава города Радик Харисов. Он распорядился организовать горячее питание для погорельцев, которых временно разместили в здании Кировской районной администрации.

Как сообщалось, горевшая двухэтажная постройка с мансардой является памятником архитектуры. Пожар начался в 03:43 по московскому времени. Спасатели локализовали возгорание на площади 800 кв. метров в 06:40, а ликвидировали его в 07:57 по Москве.

Из здания было эвакуировано 8 человек. С огнем боролись с помощью 20 единиц техники и 58 сотрудников МЧС.

Игорь Бабушкин Астрахань Радик Харисов

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