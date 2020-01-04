В Госдуму поступит законопроект об ответственности за пропаганду наркотиков в интернете

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о направлении в Госдуму проекта федерального закона, который вносит изменение в КоАП в части установления ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой-информации.

Официальным представителем правительства при рассмотрении этого проекта нижней и верхней палатами парламента назначен статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.