В Думу внесли законопроект о штрафах до 1,5 млн руб. за пропаганду наркотиков в Сети

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), который предусматривает штрафы от 5 тысяч до 1,5 млн рублей за размещение или распространение в интернете запрещенной информации о наркотиках и психотропных веществах.

Законопроект №876368-7 размещен в четверг на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Согласно этому документу, изменения предлагается внести в несколько статей КоАП.

Разработчики проекта считают, что под действие закона должны подпадать владельцы сайтов, пропагандирующих наркотики, а также операторы связи, предоставляющие услуги провайдерам хостинга, за то, что не ограничили или возобновили доступ к запрещенной информации о наркотиках.

Кроме того, проектом закона предлагается ужесточить ответственность "за пропаганду, либо незаконную рекламу наркотиков" для иностранцев и лиц без гражданства.

За незаконную пропаганду наркотиков в Сети для физических лиц, согласно документу, предлагается ввести штрафы от пяти до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Штрафы вводятся также для предпринимателей, работающих без образования юрлица, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Им также грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юрлицам грозит штраф до 1,5 млн рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в целях пропаганды наркотиков и размещения сведений о местах их приобретения активно используются социальные сети, популярные форумы, ресурсы крупных тематических сайтов, свободный доступ к которым имеет неограниченное число пользователей.

За первое полугодие 2019 г. МВД России рассмотрено свыше 23 тысяч обращений, по которым принято более 12 тысяч экспертных решений о блокировке сайтов, распространяющих запрещенную информацию о наркотиках.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупций Василий Пискарев заявил ранее, что комитет планирует рассмотреть проект закона о штрафах за пропаганду наркотиков в Интернете в весеннюю сессию в приоритетном порядке, как только документ поступит в Думу.

О том, что правительство намерено направить в Госдуму упомянутый законопроект, стало известно ранее в январе.