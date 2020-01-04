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Комитет солдатских матерей сообщил о побеге срочника в Забайкалье

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Солдат срочной службы совершил побег из воинской части в Забайкальском крае, сообщает в субботу комитет солдатских матерей России.

"Солдат-срочник 2000 года рождения сбежал из воинской части 54009, село Большая тура Забайкальского края", - говорится на странице организации в "Вконтакте".

На ней размещены фотографии военнослужащего и контакты его семьи и представителей комитета для сообщений о местонахождении солдата.

По данным организации, солдат совершил побег в минувшую пятницу и может направляться в Иркутск, а оттуда домой, в город Юрюзань Челябинской области.

Общественники предполагают, что военнослужащий может находиться в одном из хостелов в Иркутске.

Агентство "Интерфакс" на данный момент не располагает официальным подтверждением информации о побеге солдата-срочника.

Забайкальский край Комитет солдатских матерей

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