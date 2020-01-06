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Сбежавший из части в Забайкалье солдат задержан в Красноярске

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Солдат-срочник, сбежавший из воинской части в Забайкалье, задержан полицией и находится в воинской части в Красноярском крае, сообщили в понедельник в пресс-службе Восточного военного округа.

Уточняется, что в ближайшее время он будет возвращен в воинскую часть, где проходит службу.

"Дисциплинарных мер воздействия к нему командование части применять не планирует", - сообщает округ.

В сообщении отмечается, что причиной оставления места службы военнослужащий назвал желание навестить в праздники свою мать, ранее перенесшую инсульт.

Никаких жалоб на неуставные взаимоотношения он не заявлял, говорится в сообщении.

О побеге солдата 4 января сообщил Комитет солдатских матерей России.

Забайкальский край Красноярский край

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