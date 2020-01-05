В Ингушетии задержаны двое мужчин, разрушавших древние башни

Магас. 5 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Ингушетии при помощи инициативной группы из числа общественников вычислили и задержали двух мужчин, разрушавших уникальные жилые и полубоевые башни в селе Бейни для перевозки арочных перекрытий в Чеченскую республику, сообщил глава тейпов ингушского народа Мурад Даскиев во время заседания общественной организации, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"Хочу довести до вас информацию о ситуации с разрушениями башен на территории Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника Ингушетии и вывозу арочных камней с петроглифами, ингушской символикой из республики. Задержаны те, кто продавали их, перевозили в Чечню. Пока не хочу называть их фамилии. Задержанных двое", - сказал Даскиев.

По его словам, имена злоумышленников, нанесших большой урон уникальным памятникам культуры и истории, принадлежащих нескольким ингушским тейпам, будут названы в скором времени.

"Все, о чем мы говорили, подтверждается. Известно, что камни продавали, разрушались для этого башни, это большой ущерб культурному наследию республики. Они не рассчитывали, что эти вопиющие случаи вызовут такой большой резонанс в ингушском обществе, поднимется шум, привлекут внимание", - добавил Даскиев.

Как сообщил на заседании один из членов совета тейпов, сразу после обнаружения следов разрушений башен была начата работа по поиску лиц, причастных к этому делу. Благодаря этим мерам удалось вычислить тех, кто занимался продажей арочных камней. Они признались в содеянном и просили не называть их имена.

"Несколько тейпов, которые пострадали от действий злоумышленников, настроены серьезной. В частности, нанесен большой ущерб башням в селе Бейни. Уже к тейпам начали ходить гонцы, которые просят не называть имена преступников для общественного порицания. Родственники виновных лиц взяли на себя обязательство полностью восстановить разрушенные башни", - сказал выступивший.

По его словам, у археологического центра и Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника имеются все сведения о датировке, размерах, петроглифах каждой украденной арки. Установить принадлежность камней к той или иной башне не составит труд при восстановлении памятников.

Ранее сообщалось, что в середине декабря минувшего года неизвестные разрушили древние памятники культуры в Ингушетии для вывоза камней с петроглифами. Как отмечал глава Джейрхаского района Ахмед Льянов, это происшествие вызвало в регионе широкий общественный резонанс. На следы погрома наткнулся учредитель историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев в ходе мониторинга исторических памятников.

Как сообщал агентству "Интерфакс-Юг" сам Гогиев, за последние несколько лет активисты не раз заявляли о разрушениях башен в горном районе республики, предоставляя конкретные доказательства. Это не связано с природными явлениями, отметил он.

По мнению Гогиева, арочные камни с древними петроглифами выбивали и спускали вниз для вывоза из республики.

Спецкомиссия из сотрудников Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника в ходе проверки информации об акте вандализма в отношении уникальных памятников культуры в селе Бейни обнаружила следы разлома арочных перекрытий жилых и полубоевых башен.

Кроме разлома четырех арочных проёмов 16 фрагментов арочных камней найдены в 100 м юго-западнее комплекса. Ещё 22 фрагмента камней лежали на гребне в 400 м юго-восточнее.

По данному факту передано заявление в отдел полиции по Джейрахскому району, доложено руководству территориального управления Росимущества, в правительство республики.

Как сообщала пресс-служба республиканского МВД, по заявлению 51-летнего жителя Джейрхаского района об обнаружении следов разлома арочных проемов трех жилых и полубоевых башенных комплексов в селе Бейни назначена проверка.