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В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.

Отмечается, что инцидент произошел 5 января на лыжероллерной трассе в Советском парке культуры и отдыха.

Как отмечается в сообщении, во время спуска женщина ударилась об осветительный бетонный столб и сегодня в больнице скончалась, предположительно, от черепно-мозговой травмы.

Сейчас на месте происшествия работает следователь. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мэрия города, в свою очередь, сообщила, что жителей информируют специальными знаками об опасности спусков по склонам.

Лыжероллерная трасса, на которой произошел несчастный случай с женщиной, для катания на тюбинге не предназначена, говорится в комментарии администрации Омска.

Омск

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