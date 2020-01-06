Рэп-баттл с участием Деда Мороза в Петербурге закончился дракой и стрельбой

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Петербурге 16-летний подросток стал фигурантом уголовного дела о грабеже в новогоднюю ночь.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД в понедельник, в ночь на 1 января в полицию поступило сообщение о драке на станции метро "Спасская". По данным СМИ, в конфликте принимал участие мужчина в костюме Деда Мороза, который профессионально работает на новогодних праздниках.

Согласно распространенной в соцсетях видеозаписи, потерпевший подрался с молодым человеком: тот в свою очередь выстрелил в оппонента и ударил по лицу его спутницу в костюме Снегурочки.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области пояснили, что во время драки Дед Мороз был травмирован, также у него украли телефон. Возбуждено дело по статье "грабеж" (статья 161 УК РФ).

В совершении преступления полицейские подозревают 16-летнего подростка. У него изъяли аэрозольный пистолет, который, по версии следствия, и фигурировал в конфликте.

В полиции сообщили, что в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По информации очевидцев, драка началась во время рэп-баттла, в котором принимали участие потерпевший и подозреваемый.