Поиск

Рэп-баттл с участием Деда Мороза в Петербурге закончился дракой и стрельбой

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Петербурге 16-летний подросток стал фигурантом уголовного дела о грабеже в новогоднюю ночь.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД в понедельник, в ночь на 1 января в полицию поступило сообщение о драке на станции метро "Спасская". По данным СМИ, в конфликте принимал участие мужчина в костюме Деда Мороза, который профессионально работает на новогодних праздниках.

Согласно распространенной в соцсетях видеозаписи, потерпевший подрался с молодым человеком: тот в свою очередь выстрелил в оппонента и ударил по лицу его спутницу в костюме Снегурочки.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области пояснили, что во время драки Дед Мороз был травмирован, также у него украли телефон. Возбуждено дело по статье "грабеж" (статья 161 УК РФ).

В совершении преступления полицейские подозревают 16-летнего подростка. У него изъяли аэрозольный пистолет, который, по версии следствия, и фигурировал в конфликте.

В полиции сообщили, что в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По информации очевидцев, драка началась во время рэп-баттла, в котором принимали участие потерпевший и подозреваемый.

Петербург

Новости

Шойгу провел переговоры с главой Генштаба Ирана в связи с убийством Сулеймани

"Роскосмос" опроверг убийство своего сотрудника

Сбежавший из части в Забайкалье солдат задержан в Красноярске

Крым в 2019 году посетили 7,4 млн туристов

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Косачев назвал отказ Трампа вывести войска из Ирака сигналом странам, где есть базы США

Медведев поблагодарил молодежную сборную России за красивую игру на ЧМ

Слуцкий усмотрел повод для оптимизма в намерении Ирана продолжить сотрудничество с МАГАТЭ

Решение о выходе из СВПД демонстрирует решимость Тегерана противостоять давлению извне, отмечают в Думе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');