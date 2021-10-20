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Дед Мороз из Великого Устюга вакцинировался от COVID-19

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Главный Дед Мороз России вакцинировался от коронавируса в Вологодской области, сообщили "Интерфаксу" в резиденции Деда Мороза.

"Российский Дед Мороз из Великого Устюга одним из первых вакцинировался от коронавируса, регулярно сдаёт тесты и готовится к будущим встречам с детьми и взрослыми", - говорится в сообщении.

Остальные сотрудники резиденции Деда Мороза также работают в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и новыми коронавирусными ограничениями, введёнными в регионе с 6 октября.

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Кроме того, в сообщении резиденции говорится, что туристические объекты Деда Мороза, находящиеся в Великом Устюге и на Вотчине Деда, активно продолжают посещать туристы.

"77 тыс. экскурсантов побывало в 2020 году из разных городов и стран. В период с января по октябрь текущего года в гостях у Деда Мороза уже побывали почти 67 тыс. экскурсантов. На сегодняшний день путешествие к Деду Морозу (на новогодние праздники - ИФ) запланировали 25 тыс. человек", - отмечается в сообщении.

Вотчина Деда Мороза была основана в 1999 году и находится в сосновом бору недалеко от Великого Устюга. В резиденции находится главный двухэтажный деревянный дом волшебника, тропа сказок, зимний сад, зоосад, который является филиалом Московского зоопарка, пасека, различные аттракционы и кузница.

С 6 октября в Вологодской области введена обязательная вакцинацию для сотрудников ряда сфер, а также пропускная система по QR-коду на диспансеризацию, медосмотры и оказание плановой медпомощи. С 1 ноября это требование QR-кода вводится для посещение организаций общественного питания, кинотеатров, театров, концертных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, спортивных мероприятий.

Дед Мороз Вологодская область

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