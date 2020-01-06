РПЦ призвала Минздрав снять запрет на ввоз лекарств для детей с муковисцидозом

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал министерство здравоохранения отменить запрет на ввоз в Россию импортных антибиотиков, необходимых детям, страдающим от муковисцидоза.

"Я бы хотел обратиться через нашу передачу в Минздрав лично к министру Веронике Игоревне Скворцовой с просьбой пересмотреть это решение и не допустить того, чтобы дети не получали тех лекарственных препаратов, от которых зависит их жизнь", - сказал он в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Митрополит отметил, что муковисцидоз - тяжелая генетическая болезнь, в результате которой поражаются печень, поджелудочная железа и особенно легкие, и многие больные умирают.

"Мы в нашем приходе на Ордынке уже много лет работаем с такими детьми, собираем для них средства, проводим ярмарки", - рассказал архиерей.

По его мнению, нынешняя ситуация возникла из-за импортозамещения, которое, на взгляд представителя РПЦ, не должно затрагивать лекарства.

"И хотя сейчас говорят, что есть отечественные аналоги зарубежных лекарств, которыми пользуются больные мукависцидозом, родители утверждают, что это не так. Я думаю, что здесь необходимо, прежде всего, прислушаться к голосу родителей", - сказал митрополит.