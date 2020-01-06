РПЦ призвала Минздрав снять запрет на ввоз лекарств для детей с муковисцидозом
Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал министерство здравоохранения отменить запрет на ввоз в Россию импортных антибиотиков, необходимых детям, страдающим от муковисцидоза.
"Я бы хотел обратиться через нашу передачу в Минздрав лично к министру Веронике Игоревне Скворцовой с просьбой пересмотреть это решение и не допустить того, чтобы дети не получали тех лекарственных препаратов, от которых зависит их жизнь", - сказал он в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".
Митрополит отметил, что муковисцидоз - тяжелая генетическая болезнь, в результате которой поражаются печень, поджелудочная железа и особенно легкие, и многие больные умирают.
"Мы в нашем приходе на Ордынке уже много лет работаем с такими детьми, собираем для них средства, проводим ярмарки", - рассказал архиерей.
По его мнению, нынешняя ситуация возникла из-за импортозамещения, которое, на взгляд представителя РПЦ, не должно затрагивать лекарства.
"И хотя сейчас говорят, что есть отечественные аналоги зарубежных лекарств, которыми пользуются больные мукависцидозом, родители утверждают, что это не так. Я думаю, что здесь необходимо, прежде всего, прислушаться к голосу родителей", - сказал митрополит.
Муковисцидоз
Муковисцидоз - это неизлечимая генетическая болезнь, которая поражает железы внутренней секреции. В результате в органах дыхательной системы и органах пищеварения скапливается слизь, ее поражают бактерии, начинается интоксикация. Без должного лечения, когда на каждый орган нужен свой препарат, человек может умереть.