Поиск

РПЦ призвала Минздрав снять запрет на ввоз лекарств для детей с муковисцидозом

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал министерство здравоохранения отменить запрет на ввоз в Россию импортных антибиотиков, необходимых детям, страдающим от муковисцидоза.

"Я бы хотел обратиться через нашу передачу в Минздрав лично к министру Веронике Игоревне Скворцовой с просьбой пересмотреть это решение и не допустить того, чтобы дети не получали тех лекарственных препаратов, от которых зависит их жизнь", - сказал он в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Митрополит отметил, что муковисцидоз - тяжелая генетическая болезнь, в результате которой поражаются печень, поджелудочная железа и особенно легкие, и многие больные умирают.

"Мы в нашем приходе на Ордынке уже много лет работаем с такими детьми, собираем для них средства, проводим ярмарки", - рассказал архиерей.

По его мнению, нынешняя ситуация возникла из-за импортозамещения, которое, на взгляд представителя РПЦ, не должно затрагивать лекарства.

"И хотя сейчас говорят, что есть отечественные аналоги зарубежных лекарств, которыми пользуются больные мукависцидозом, родители утверждают, что это не так. Я думаю, что здесь необходимо, прежде всего, прислушаться к голосу родителей", - сказал митрополит.

Муковисцидоз

Муковисцидоз - это неизлечимая генетическая болезнь, которая поражает железы внутренней секреции. В результате в органах дыхательной системы и органах пищеварения скапливается слизь, ее поражают бактерии, начинается интоксикация. Без должного лечения, когда на каждый орган нужен свой препарат, человек может умереть.

РПЦ Митрополит Иларион Вероника Скворцова Минздрав РФ

Новости по теме

Новости

Шойгу провел переговоры с главой Генштаба Ирана в связи с убийством Сулеймани

"Роскосмос" опроверг убийство своего сотрудника

Сбежавший из части в Забайкалье солдат задержан в Красноярске

Крым в 2019 году посетили 7,4 млн туристов

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Косачев назвал отказ Трампа вывести войска из Ирака сигналом странам, где есть базы США

Медведев поблагодарил молодежную сборную России за красивую игру на ЧМ

Слуцкий усмотрел повод для оптимизма в намерении Ирана продолжить сотрудничество с МАГАТЭ

Решение о выходе из СВПД демонстрирует решимость Тегерана противостоять давлению извне, отмечают в Думе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');