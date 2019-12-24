Москвичам-льготникам с муковисцидозом чиновники обещали денежные компенсации на лекарства

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - С 2020 года москвичи с диагнозом муковисцидоз и имеющие право на льготные лекарства, смогут получить взамен этих препаратов денежную компенсацию, чтобы покупать их самостоятельно, заявила заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Это позволит им максимально быстро покупать нужные средства и начинать лечение, добавила она. Компенсации будут выплачивать исходя из розничных цен. Воспользоваться этим правом смогут те, кому льготное лекарство назначила врачебная комиссия.

Чиновница назвала муковисцидоз самым распространенным среди всех наследственных заболеваний, и напомнила, что прогноз при нем неблагоприятный.

С 1 марта 2019 года пациенты-льготники могут получить не препарат, а деньги, в соответствии со стоимостью этого препарата в аптеке. В ноябре эксперимент был расширен. По словам Раковой, эксперимент оправдал себя: на 33% снизилось число жалоб на задержки в получении препаратов. За это время почти 2000 больных получили компенсации, было отпущено более 12 000 упаковок лекарств на сумму 229 млн рублей, отметила она. С начала года в эксперимент включат еще и больных муковисцидозом.

В текущем году департаментом здравоохранения Москвы было закуплено лекарств для 430 больных муковисцидозом, из которых 289 детей, на сумму 630 млн рублей.

25 ноября телеканал "Дождь" сообщил, что Россия перестала закупать оригинальные импортные лекарства от муковисцидоза, а дженерики больным не помогают. Родители больных детей запустили сбор подписей под петицией с требованием вернуть закупки импортных средств.

Муковисцидоз - это неизлечимая генетическая болезнь, которая поражает железы внутренней секреции. В результате в органах дыхательной системы и органах пищеварения скапливается слизь, ее поражают бактерии, начинается интоксикация. Без должного лечения, когда на каждый орган нужен свой препарат, человек может умереть.