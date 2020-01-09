Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у западного побережья Камчатки

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,0 в Охотском море у западного побережья полуострова Камчатка, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Сейсмическое событие произошло в четверг в 7:12 по местному времени (22:12 среды по Москве). Его очаг залегал на глубине 14 км. Эпицентр находился в 74 км западнее административного центра Корякского округа - пгт Палана.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС по Камчатскому краю агентству "Интерфакс" сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.

"Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.