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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

Жители Петропавловска-Камчатского ощутили трехбалльное землетрясение

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4, которое произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на данные сейсмостанции "Петропавловск".

Землетрясение произошло 17 января утром по местному времени на глубине 50 километров. Эпицентр землетрясения находился в 120 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

По данным МЧС, в отдельных районах краевого центра ощущались подземные толчки силой до трех баллов.

"Оперативными группами произведен осмотр социально-значимых объектов и зданий. Организованно взаимодействие с руководителями потенциально - опасных объектов, с дежурно-диспетчерскими службами", - говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве подчеркивают, что жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Петропавловск-Камчатский Камчатка

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