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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

В Нарьян-Маре возобновили подачу воды после аварии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Нарьян-Маре устранили последствия аварии на водопроводе и возобновили подачу воды в дома, сообщили в пресс-службе городской администрации. Жители города остались без воды в среду из-за утечки.

Полностью восстановить водоснабжение всех районов чиновники пообещали в течение полутора часов.

Всего с городе живет 25 000 человек. В начале декабря они оказались без холодной воды из-за другой утечки. Тогда горожанам предлагалось брать воду из пяти колодцев.

Нарьян-Мар НАО

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