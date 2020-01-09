В Нарьян-Маре возобновили подачу воды после аварии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Нарьян-Маре устранили последствия аварии на водопроводе и возобновили подачу воды в дома, сообщили в пресс-службе городской администрации. Жители города остались без воды в среду из-за утечки.

Полностью восстановить водоснабжение всех районов чиновники пообещали в течение полутора часов.

Всего с городе живет 25 000 человек. В начале декабря они оказались без холодной воды из-за другой утечки. Тогда горожанам предлагалось брать воду из пяти колодцев.