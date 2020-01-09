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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Сумма штрафов "Мемориалу" превысила 4 млн рублей

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Общая сумма штрафов Международному Мемориалу и правозащитному центру "Мемориал" вместе с выписанным в четверг, 9 января, превысила 4 млн рублей.

В сообщении пресс-службы организации в четверг говорится, что 9 января судья Тверского районного суда Ксения Панова оштрафовала Международный Мемориал на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранного агента" на сайте "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935-1939".

В нем напоминается, что по 21 из 28 выписанных протоколов за отсутствие маркировки "иноагент" на разных ресурсах организаций уже прошли судебные заседания. "Сумма назначенных штрафов составляет 4,2 млн рублей", - отмечают в пресс-службе.

"Мемориал" будет обжаловать все вынесенные штрафы. Всего подано уже четыре апелляции, поскольку еще не все полные тексты судебных решений готовы. Первое рассмотрение двух жалоб назначено на 16 января, заявили ранее в организации.

Международный "Мемориал" внесли в реестр иностранных агентов в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" находится в списке иноагентов с 2014 года.

Мемориал

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