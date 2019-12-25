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Сумма штрафов для организаций "Мемориала" достигла 3,5 млн рублей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил новые штрафы правозащитному центру "Мемориал" за отсутствие маркировки иностранного агента. Общая сумма штрафов правозащитному центру и Международному "Мемориалу" достигла 3,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ПЦ.

Суд оштрафовал ПЦ "Мемориал" на 300 000 рублей и председателя его совета Александра Черкасова еще на 100 000 рублей. Нарушение суд усмотрел в отсутствии маркировки на сайте "Незаконный профилактический учёт граждан в органах внутренних дел Северного Кавказа: как защитить свои права".

Суды уже рассмотрели 19 протоколов из 28-ми, выписанных за отсутствие маркировки на разных ресурсах организации.

Следующие заседания по этим протоколам назначены на 30 декабря.
Международный "Мемориал" внесли в реестр иностранных агентов в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" находится в списке иноагентов с 2014 года.

Мемориал Александр Черкасов Тверской суд

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