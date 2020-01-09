Двигатель бомбардировщика ПАК ДА начнут испытывать на Ил-76 в 2020 году

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Двигатель для нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА испытают на тяжелом военно-транспортном самолете Ил-76, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Летающая лаборатория на базе Ил-76 будет доработана для проведения летных испытаний двигателя перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА)", - заявил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время заключен контракт стоимостью более 900 млн рублей, предусматривающий восстановление летной годности транспортника Ил-76, разработку конструкторской документации и проведение наземных отработок двигателя в составе летной лаборатории.

"Согласно контракту, наземные отработки двигателя ПАК ДА на самолете Ил-76 начнутся в конце 2020 года, а завершатся к концу 2021 года. После этого можно будет приступать к полетам", - сказал источник.

1 октября 2018 года в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) "Интерфаксу" сообщили о начале разработки двигателя для ПАК ДА.

Ранее на сайте госзакупок ПАО "Кузнецов" (предприятие ОДК в Самаре, делает двигатели для дальней авиации) разместило многомиллиардные тендеры на выполнение составной части ОКР по разработке агрегатов двигателей для "изделия 80" (ПАК ДА). В документах отмечается, что контракт на создание двигателя для перспективного бомбардировщика был заключен между ОДК и компанией "Туполев" в июне 2018 года.

Между тем, в документации к закупкам раскрываются некоторые параметры будущего двигателя и самолета: двигатель должен обеспечивать выполнение полета длительностью 30 часов, устойчиво работать при температуре воздуха от минус 60 до плюс 50°С и быть стойким к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва.

Согласно годовому отчету ОДК за 2016 год, корпорация в интересах "Туполева" создает маршевый двигатель силовой установки для ПАК ДА. Силовая установка будет обладать тягой на 23 тс (тонна-сила).

Как сообщалось, перспективный авиакомплекс дальней авиации, создаваемый компанией "Туполев" (входит в ОАК), призван заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3. По официальным данным, стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" (без хвостового оперения) и построен с применением стелс-технологий. Также сообщалось, что ПАК ДА будет дозвуковым и сможет нести больше вооружения, чем Ту-160.

По данным источников "Интерфакса", ПАК ДА будет оснащен гиперзвуковым оружием и оборонительным вооружением - ракетами класса "воздух-воздух", что позволит самолету летать без сопровождения.

В апреле 2018 года гендиректор "Туполева" Александр Конюхов сообщил "Интерфаксу", что Казанский авиазавод (КАЗ) приступит к созданию опытных образцов ПАК ДА в начале 2019 года. Ранее он заявил агентству, что выкатка первого опытного образца ПАК ДА планируется в 2021-2022 годах.

Юрий Борисов, находясь в должности замминистра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявлял, что ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах, а начало серийного производства запланировано на 2028-2029 год. Он подчеркнул, что разрабатываемый перспективный бомбардировщик должен нести как можно больше оружия, быть незаметным и использовать любые аэродромы.

Как сообщалось, в 2009 году КБ "Туполева" подписало контракт с Минобороны РФ на научно-исследовательские работы под шифром "Посланник", в результате которых был подготовлен эскизный проект ПАК ДА.