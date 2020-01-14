Новейший бомбардировщик дальней авиации пойдет в серию в 2027 году

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) должен пойти в серию в 2027 году, пишет во вторник газета "Известия".

Как говорится в контракте Минобороны и КБ Туполева, копия которого есть в распоряжении издания, предварительный испытания планируются в апреле 2023 года, государственные - в феврале 2026 года. Согласно контракту, планируется выпустить три летных образца бомбардировщика

Отмечается, что ПАК ДА будет построен по технологии "стелс" - он практически невидим для радаров противника, и будет вооружен гиперзвуковыми ракетами. Они смогут поражать стратегически важные объекты противника с расстояния в тысячи километров, оставаясь неуязвимыми для истребителей, отмечают "Известия".

Экипаж новейшего бомбардировщика будет состоять из четырех человек. Для трех первых машин изготовят 12 катапультных кресел, их создание и подготовка к серийному производству обойдется в 500 млн рублей, пишет газета.

Ранее сообщалось, что выкатка первого опытного образца ПАК ДА планируется в 2021-2022 годах.

В январе 2018 года Дмитрий Рогозин, будучи в ту пору вице-премьером РФ, сообщил, что испытания ПАК ДА могут начаться в 2023-2024 годах. Он отметил, что самолет будет выполнен по схеме "летающее крыло".

Ранее Юрий Борисов в бытность замминистра обороны РФ заявил, что ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах, а начало серийного производства запланировано на 2028-2029 год. Он подчеркнул, что разрабатываемый ПАК ДА должен нести как можно больше оружия, быть незаметным и использовать любые аэродромы.