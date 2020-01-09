Шойгу заявил, что РФ нужен высокотехнологичный ВМФ для ответа на провокации

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Россия развивает высокотехнологичный Военно-морской флот (ВМФ), в том числе и для того, чтобы ни один провокационный вызов не остался без ответа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня растущее присутствие России в Мировом океане вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, которые активизировали борьбу за доступ к сырьевым ресурсам. С тем, чтобы отвечать на любые провокационные действия наших оппонентов, мы строим современный высокотехнологичный Военно-морской флот. Для этого у нас есть мощный научный потенциал, опытные инженеры и рабочие, хорошо подготовленный личный состав", - сказал Шойгу, выступая в четверг на научно-практической конференции "Российский ВМФ в ХХI веке" в Севастополе.

Министр отметил, что на конференцию приглашены руководители предприятий и научно-исследовательских организаций оборонно-промышленного комплекса, генеральные конструкторы, которые занимаются созданием военно-морской техники.

"Такое широкое представительство позволит нам более детально рассмотреть проблемные вопросы, выработать предметные подходы к их решению. Не сомневаюсь, что сегодня состоится интересный и конструктивный диалог", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что "Военно-морской флот всегда был символом сильного Российского государства, важнейшей составляющей обеспечения национальной безопасности".

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ заявил, что Россия в ХХI веке должна укрепить свой статус морской державы. Для этого ей нужно и дальше развивать свой Военно-морской флот, указал Путин.

Он напомнил, что все последние годы развитию ВМФ уделялось повышенное внимание, на эти цели были направлены значительные ресурсы и средства. "Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что вопросы модернизации флота рассматривались в декабре 2019 года в ходе очередной серии совещаний по оборонной тематике. "Речь шла об укреплении стратегических ядерных сил морского базирования", - уточнил Путин.

Глава государства обратил внимание, что в ближайшее время доля современных вооружений и техники в ВМФ должна составить 70%. По его словам, "этого показателя нужно не только достичь, его нужно поддерживать".